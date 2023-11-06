İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2023 Pazartesi / 23 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor 10 yıl sonra ilke imza attı! Sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti
Spor

Antalyaspor 10 yıl sonra ilke imza attı! Sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti

Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek 10 yıl sonra bir ilke imza attı.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Antalyaspor 10 yıl sonra ilke imza attı! Sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti
ABONE OL

Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 10 yıl sonra iç sahada kazanma başarısı gösterdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenerek puanını 15'e yükseltti.

Ligin 10. haftasında 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından iç sahada Beşiktaş'ı da evine puansız gönderen Akdeniz ekibi, üst üste iki maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Süper Lig'de bundan önce Beşiktaş'ı iç sahada 2013-2014 sezonunda 30 Eylül 2013'te 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, o günden sonra evindeki karşılaşmalarda rakibine skor üstünlüğü kuramadı.

Antalyaspor, bu 10 yıllık sürede Beşiktaş ile ligde karşılaştığı iç saha mücadelelerinde 6 yenilgi yaşadı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

JEHEZKEL, DÖRT GOLLE BUKSA'YI YAKALADI

Öte yandan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Beşiktaş karşısında iki gole imza atarak, takımının üç puan kazanmasına önemli katkı sağladı.

Akdeniz temsilcisinin mücadeledeki diğer golünün pasını da veren İsrailli futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla dördüncü golüne ulaştı.

Ligin 6. haftasında Bitexen Antalyaspor'un 2-0 kazandığı Yılport Samsunspor maçında da takımının iki golünü atan Jehezkel, Beşiktaş karşılaşmasına kadar bu sezon dört golle "takımın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Polonyalı forvet Adam Buksa'yı yakaladı.

Antalyaspor, ligin 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.