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Antalyaspor 100 bin Euro'luk oyuncularla tarih yazıyor

Geçtiğimiz sezonu 7.sırada bitiren Antalyaspor'un maddi olarak büyük sıkıntı yaşaması futbolculara ve teknik heyete yansımıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün akşam çekinerek geldiği Ülker Stadı’nda tarihi bir galibiyet alan Antalyaspor’da büyük sevinç yaşanırken, Akdeniz ekibindeki kadro oluşumu bir hayli dikkat çekti.
 
ANTALYASPOR'DA MAAŞ ORTALAMASI 100 BİN EURO
 
Mali yönden büyük sıkıntı yaşayan kulübün 100 bin Euro maaş almayı kabul eden futbolcularla yoluna devam etmesi parmak ısırtırken, tecrübeli teknik adam Bülent Korkmaz’ın bu oyuncu grubunu iyi yönetmesi takdir topladı.  Transfer sezonunda sadece 470 bin Euro harcayan (Ufuk Akyol bonservis) Antalyaspor’da yaşı 22’yi geçememiş tam 5 isim bulunurken, zor şartlarda mücadele eden kulübün 2 yıl daha bu şekilde yoluna devam edeceği belirtildi.
 
GELECEĞE YATIRIM YAPIYORLAR
 
Geçtiğimiz sezon da maddi açıdan zor bir dönemden geçen Antalyaspor ligi 7.sırada bitirirken, geleceğe yatırım yapan ekibin Ufuk Akyol (22), Doğukan Sinik (20), Harun Alpsoy (22), Batuhan Arslan (20), Paul Mukairu’ya (19) gibi futbolculara yatırım yapması ayrıca alkış topluyor.

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