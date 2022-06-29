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Spor

Antalyaspor 3 hazırlık maçı yapacak

Antalyaspor, 2022-2023 sezonunu 4 Temmuz'da Burdur'da açacak. 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan kırmızı beyazlılar, ikinci etap kamp çalışması için ise Almanya'ya gidecek.

IHA29 Haziran 2022 Çarşamba 14:02 - Güncelleme:
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2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına devam eden FT Antalyaspor, bu çerçevede İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal ve Göztepe'den orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı. Yerli ve yabancı oyuncularla kadrosunu güçlendirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 1 Temmuz'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak. Sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor, ilk etap kamp çalışmasına Burdur'da başlayacak. 14 Temmuz'a kadar Burdur'da çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlılarda 13 Temmuz günü, 'medya günü' çerçevesinde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan Antalyaspor, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışması için Almanya'ya hareket edecek. 30 Temmuz'a kadar Almanya'nın iki farklı kentinde çalışmalarını sürdürecek olan güney ekibi, hazırlık maçı yapacak ve turnuvaya katılacak.

Öte yandan güney ekibinde sezonun ilk çalışması alt yapılarda forma giyen genç futbolcularla gerçekleştirildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de genç oyunculara eşlik etti. Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetici Emrah Çelik de takip etti.

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