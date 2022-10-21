Antalyaspor 3 puana 90+6'da uzandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede kazanan mücadeleyi Antalyaspor, 90+6. dakikada attığı golle 2-1 kazandı.

İstanbulspor, 27. dakikada Adi Mehremic'in golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor ise bu gole 45+2. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan attığı golle karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken 90+6. dakikada Christian Luyindama, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü attı.

İstanbulspor'da Eduard Rroca, 61. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasında topla buluşan Topalli'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Larsson'un ceza alanı sağ çaprazında topla buluşturduğu Wright'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Nakajima'nın ceza sahası sol çaprazdan pas verdiği Wright'in kale alanı önünden şutunda top üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Ethemi'nin sağ köşeden kullandığı korner sonrası seken topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin röveşata vuruşu yaptı. Arka kale direği önünde topla buluşan Mehremic, kaleci Alperen Uysal'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34. dakikada Larsson'un ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.

41. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Alperen Uysal topu kornere gönderdi.

44. dakikada Ethemi'nin pasına hareketlenen Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Alperen Uysal gole izin vermedi.

45+1. dakikada ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi. Fernando, ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Fernando'nun sağ köşeden kornerden gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla şutunda, kaleci Jensen tokatlayarak topu kornere çeldi.

56. dakikada Ufuk Akyol'un hatalı pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Ethemi'nin kaleyi karşısına alıp yaptığı sert vuruşla, kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere gönderdi.

90+5. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa şutunda, top üst direkten döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Luyindama'nın şutunda kale çizgisi önünde Veysel Sarı son dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırması sonrası yapılan VAR incelemesinin ardından, gol geçerli sayıldı: 2-1.

Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak (Dk. 90 Veysel Sarı), Ufuk Akyol (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 46 Ghacha), Güray Vural, Nakajima (Dk. 63 Luiz Adriano), Larsson (Dk. 76 Gökdeniz Bayrakdar), Wright

İSTANBULSPOR: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Kağan Miray Bağış) Ali Yaşar (Dk. 65 Duhan Aksu), Rroca, Muammer Sarıkaya, Topalli (Dk. 65 Melih Kabasakal), Ethemi (Dk. 57 Abazaj), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 İbrahim Yılmaz)

GOLLER: Dk. 26 Mehremic (İstanbulspor), Dk. 45+1 Fernando, Dk. 90+5 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Rroca (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Wright, Dk. 64 Larsson, Dk. 68 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45 Mehmet Yeşil, Dk. 71 Jensen, Dk. 89 Okan Erdoğan, Dk. 90+5 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)