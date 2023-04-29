Antalyaspor 3 puanı 1 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Doğukan Sinik'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük, ligden çekilen Gaziantep FK ile karşılaşacak ve hükmen galip sayılacak. Antalyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

EKİM AYINDAN SONRA İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Antalyaspor, 31 Ekim 2022 tarihinde 2-0 kazandığı Sivasspor maçının ardından ilk deplasman galibiyetini Fatih Karagümrük karşısında aldı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük, bu sezon ikinci kez bir iç saha maçından gol atmadan ayrılmış oldu. Karagümrük'ün golsüz geçtiği son iç saha maçı 28 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçtı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Rayyan Baniya'nın Wrihgt'ı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşu Fernando kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çizgisinden direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Batuhan güçlükle topu kornere gönderdi.

16. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Fredy, kale sahasına hareketlenen Doğukan Sinik'e pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Fernando ceza sahası içine ortaladı. Ömer Toprak'ın kafa vuruşunda top Veysel Sarı'dan sekip Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

33. dakikada sağ kanatta son çizgide topla buluşan Fredy, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun arka direğe ortasında yükselen Wright, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

