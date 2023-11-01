Antalyaspor, 52 Orduspor FK karşısında zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor ile Ahmet Yıldırım'ın yönetimindeki 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı ev sahibi Antalyaspor 3-0 kazanırken goller 39. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Britt Assombalonga'dan, 79. dakikada ise yine penaltıdan Emre Uzun kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 4. tura yükselen takım olurken, 52 Orduspor FK kupaya veda eden taraf oldu.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Yusuf Susuz, Onur Gülter

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Harun Toprak (Dk. 65 Bytyqi), Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Milosevic (Dk. 46 Larsson), Ege Bilsel (Dk. 65 Safuri), Mustafa Erdilmen (Dk. 46 Van de Streek), Erdoğan Yeşilyurt, Assombalonga (Dk. 76 Emre Uzun)

52 Orduspor FK: Ömer Faruk Ay, Yunus Emre Duyan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 71 Hüseyin Güngör), Yunus Emre Köse, Yiğit Tiryaki (Dk. 71 İrfan Başaran), Sergen İlhan (Dk. 46 Ali Kemal Başaran), Muhammed Rıdvan Özdemir, Emir Miray Köksal (Dk. 66 Enes Yetim), Yusuf Mert Tunç, Eray Kotan, Mustafa Arda Mutlu (Dk. 65 Kadir Ari)

Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve Dk. 72 Assombalonga, Dk. 79 Emre Uzun (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Mustafa Erdilmen (Bitexen Antalyaspor), Dk. 70 Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK)