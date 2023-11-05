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Spor

Antalyaspor 7 haftanın ardından Naldo'ya kavuştu

16 Ekim'de 4 yaşındaki oğlunu kaybetmesinin ardından uzun süre forma giymeyen Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Naldo, bu akşam oynanan Beşiktaş karşılaşması ile sahalara geri döndü.

AA5 Kasım 2023 Pazar 19:22 - Güncelleme:
Antalyaspor 7 haftanın ardından Naldo'ya kavuştu
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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de ligde en son RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçın ilk 11'inde mecburi tek değişikliğe gitti.

Şahin, sakatlığı bulunan Güray Vural'ın yerine Erdoğan Yeşilyurt'a ilk 11'de görev verdi.

Akdeniz ekibinin Beşiktaş karşılaşmasındaki ilk 11'inde Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Ramzi Safuri ve Adam Buksa forma şansı buldu.

Antalyaspor'un yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Sam Larsson, Jakub Kaluzinski, Ufuk Akyol, Gerard Van de Streek, Mert Yılmaz, Naldo, Ege Bilsel, Britt Assombalonga yer aldı.

Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı.

Öte yandan, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un eski futbolcularından Musa Nizam'ın aktif futbol hayatını bıraktığı duyuruldu ve kendisi için hazırlanan film stattaki dijital panolarda gösterildi.

Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası", Beşiktaşlı futbolcular ise "Antalya Kültür Yolu Festivali başladı" yazılı pankartlarla çıktı.

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