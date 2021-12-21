Antalyaspor, 90+2'de 3 puandan oldu

21 Aralık 2021 Salı 19:11 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:52

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Antalyayspor'u öne geçiren golü 38. dakikada Naldo kaydetti. Kasımpaşa, bu gole 90+2'de Umut Bozok ile cevap verdi.

Evinde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Antalyaspor, puanını 24'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda henüz maç kazanamayan ve Süper Lİg'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Kasımpaşa, 12 puanla son sıradan kurtulamadı.

Antalyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Altay'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Ghacha'nın pasında topla buluşup ceza alanına giren Mukairu'nun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sol ayağıyla topu uzaklaştırdı.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Donk'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

77. dakikada Mukairu'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Naldo'nun uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında önünde bulan Umut Bozok'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Donk'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha (Dk. 90+3 Wright), Doğukan Sinik (Dk. 71 Amilton), Mukairu (Dk. 79 Floranus)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı, Travnik (Dk. 86 Ben Ouanes), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Varga), Umut Bozok

GOLLER: Dk. 38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Hadergjonaj, Dk. 56 Eysseric, Dk. 60 Donk, Dk. 83 Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Dk. 88 Andrea Poli, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)