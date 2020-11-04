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Spor

Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını bildirdi.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:43
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Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.

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