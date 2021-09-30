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Spor

Antalyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 20:27 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 20:27
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son idmanını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor mücadelesini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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