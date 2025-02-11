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Spor

Antalyaspor, Adana Demirspor maçı için taktik ağırlıklı çalışma yaptı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürdü.

AA11 Şubat 2025 Salı 16:48 - Güncelleme:
Antalyaspor, Adana Demirspor maçı için taktik ağırlıklı çalışma yaptı
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun'un katılmadığı antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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