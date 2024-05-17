Antalyaspor, Adana'yı 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Antalyaspor 30. dakikada Steven Mendoza'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarının başında yaptığı değişikliklerle oyunu lehine çeviren Adana Demirspor Abat Aimbetov'un 65. dakikada attığı golle eşitliği yakalasada, Antalyaspor'da Mert Yılmaz 74. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Antalyaspor bu galibiyetle 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken, Adana Demirspor üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Antalyaspor bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.

Antalyaspor ligin son haftasında Alanyaspor deplasmanına giderken, Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.