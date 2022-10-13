Antalyaspor, Alanyaspor maçına 5 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında iki Antalya takımının karşılaşacağı maçta Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayarak, saat 20.00 sıralarında karayoluyla maçın oynanacağı Alanya'ya hareket edecek.

Antalyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'de 13'üncü kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz temsilcileri daha önce toplamda 36 kez birbiriyle karşılaştı. İki takım ilk kez 1989-1990 sezonunda TFF 2. Lig'de rakip olurken, aralarında oynanan bu mücadele 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 36 maçta rakibine karşı 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Alanyaspor, 10 kez TFF 2. Lig, 12 kez Spor Toto Süper Lig, 8 kez hazırlık maçı, 4 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 2 kez de Spor Toto 1. Lig maçında birbirleriyle karşılaştı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.

EN FAZLA ALINAN SKOR 0-0 VE 1-0

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan toplam 36 maçta en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0'lık skorlar oldu. İki takım 6'şar kez 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı. Turuncu yeşilli takımla kırmızı beyazlıların maçlarında 5 kez 3-1 ve 3'er kez ise 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlar alındı. İki takım arasında 2'şer kez 1-1, 2-2, 3-0 ile 3-2'lik sonuçların yanı sıra 1'er kez de 3-3 ve 5-1'lik sonuçlar sahaya yansıdı.

Kırmızı beyazlı ekip ile Alanyaspor arasında oynanan toplam 36 maçta taraftarlar 93 gole tanık oldu. Antalyaspor, rakibinin kalesine 47 gol atma başarısı yakalarken, turuncu yeşilli Alanyaspor ise 46 golle karşılık verdi.

2 SAKAT, 3 CEZALI, 1 DE SINIRDA

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan ve 5 ay sahalardan uzak kalacak Alassane Ndao ile kasık bölgesinde problemi bulunan kaleci Boffin'in yanı sıra kart cezalıları Shoya Nakajima, Soner Aydoğdu ve Güray Vural takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı kart cezası sınırında yer alan Fernando Martins, maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

5 HAFTALIK GALİBİYET ÖZLEMİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Ligde oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan kırmızı beyazlılar derbiyi kazanarak kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip ligin 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 yenerek galibiyet sevinci yaşamıştı.