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Spor

Antalyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Altay ile karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA5 Kasım 2021 Cuma 20:44 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 20:44
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Altay mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fraport TAV Antalyaspor-Altay mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Kırmızı beyazlılarda, kart cezalısı Naldo ile sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Andrea Poli, Haji Wright, Enzo Crivelli, Altay maçında forma giyemeyecek.

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