Antalyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Altay mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Fraport TAV Antalyaspor-Altay mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Kırmızı beyazlılarda, kart cezalısı Naldo ile sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Andrea Poli, Haji Wright, Enzo Crivelli, Altay maçında forma giyemeyecek.