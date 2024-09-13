Antalyaspor, Andros Townsend'i duyurdu

Antalyaspor, İngiliz futbolcu Andros Townsend'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Antalyaspor'umuz, Andros Darryl Townsend ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Townsend'in transferini değerlendiren Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Özellikle ihtiyacımız olan sağ kanat mevkisini bu kadar üst düzey bir futbolcu ile doldurmuş olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Premier Lig'de sıklıkla izlediğimiz birbirinden güzel gollerini, Türkiye'de Antalyaspor forması altında da görmek istiyoruz ve kendisine güveniyoruz" dedi.

"ARTIK TAKIMIN BİR PARÇASIYIM"

Andros Townsend ise imza töreninde yaptığı konuşmada, transferi için büyük çaba gösteren Başkan Sinan Boztepe, yöneticiler ve Sportif Direktör Seçkin Özdil'e teşekkür ederek, "Transferimin zor bir süreç olacağını biliyorduk ama kısa süre içinde kulüp transfer engelini kaldırdı. Herkes büyük emek verdi. Burada bulunduğum süre içerisinde bu fantastik şehri tanımak istedim ve harika şeyler gördüm. Kültür, hava ve oyun sistemi değişikliği ile ilgili gözlemlerim oldu. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Artık takımın bir parçasıyım. Bu nedenle mutluyum." dedi.

"BU TAKIM DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR"

Türk ve İngiliz futbolu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Andros Townsend, "Burada İngiltere'de oynamış birçok oyuncu da var. Türkiye'de yarışmacı ve mücadeleci bir lig var. İki lig arasındaki ana fark ise tempo farkı. Buradaki tempo daha yavaş" dedi. Kişisel hedeflerinden de bahseden Townsend, "Elimden geldiği kadar fit kalarak takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim asıl görevim asist yapmak ama elimden geldiğince gol atmak da istiyorum. Bu sene hedefimiz ilk 6 içinde yer almak olmalı. Antrenmanda, soyunma odasında ve maçta geçen seneden daha iyisini yapabilecek bir kalite olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

Adanaspor, yeni transferini açıkladı

Ankaragücü transferi duyurdu

Gençlerbirliği, imzayı duyurdu!