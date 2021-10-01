Antalyaspor Asbaşkanı'ndan hakem serzenişi: Artık isyan noktasına geldik

DHA 1 Ekim 2021 Cuma 22:43 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 22:43

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'da maç sonunda Asbaşkan Berkay Bahar, hakeme eleştirilerde bulundu. Bahar, "Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor. Artık isyan noktasına geldik" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından, Asbaşkan Berkay Bahar basın mensuplarına açıklamada bulundu. Antalyaspor olarak hakem konuşmayı sevmediklerini ifade eden Berkay Bahar, "Antalyaspor olarak elimizden geldiğince hakem konuşmamaya çalışıyoruz ama her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler maçımıza veriliyor. Yüzde 100 faul olan bir pozisyonda hakem, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Artık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) buna bir çare bulsun. Burada çok yoruluyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.