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Spor

Antalyaspor, Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen ve bonservisi Başakşehir'de olan Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve gelecek sezon turuncu-lacivertli takımla sözleşmesi bitecek olan Cemali Sertel, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini uzattı ve Antalyaspor'a kiralandı. Cemali, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Sertel, sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor'un Almanya kampına katılacak.

CEMALİ SERTEL KİMDİR?

Cemali Sertel, son olarak Süper Lig kulübü Çaykur Rizespor'da kiralık olarak sol bek mevkiinde oynayan Türk profesyonel futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2018 yılında Eskişehirspor kulübünde başladı.

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