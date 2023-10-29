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Spor

Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle devirdi

Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi.

29 Ekim 2023 Pazar 21:34 - Güncelleme:
Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle devirdi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Dario Saric kaydetti.

2 haftalık yenilgi serisini bitiren Antalyaspor, puanını 12'ye çıkardı. Başakşehir ise 8 puanda kaldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

59. dakikada Jehezkel'in pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Safuri'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Adam Buksa'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin sol tarafından dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonunda Jehezkel'inin ortasında ceza sahası içinde Safuri'nin vuruşuna top, kalesinden üstünden dışarıya gitti.

88. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Ousseynou Ba'nın kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Bahadır Öztürk dk. 63), Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric (Jakub Kaluzinski dk. 90+1), Sagiv Shalom Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk. 69), Ramzi Safuri (Streek dk. 69), Zymer Bytyqi (Larsson dk. 63), Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Assombalonga

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir (Onur Ergün dk. 82), Danijel Aleksic (Serdar Gürler dk. 77) , Deniz Türüç, Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 66), Dennis (Keny dk. 66), Figueiredo (Piatek dk. 66)

Yedekler: Deniz Dilmen, Cemali Sertel, Eden Karzev, Mehdi Abeid

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Saric (dk. 15) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Pelkas, Opoku, Veysel Sarı, Ousseynou Ba, Serdar Gürler (Başakşehir), Deniz Turuç, Van De Streek, Adam Buksa (Antalyaspor)

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