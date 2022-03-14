Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle geçti

14 Mart 2022 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:03

Spor Toto Süper Lig'de pazar gününden pazartesiye alınan maçta Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, tek golle kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Haji Wright kaydetti.

Alınan bu skorun ardından Antalyaspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti ve puanını 38'e çıkardı. Son 3 maçında ikinci mağlubiyetini alan Başakşehir ise 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, kendi sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada konuk ekip öne geçti. Doğukan'ın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Wright, Başakşehir ceza sahası önündeki Ndao'ya pasını attı. Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, yerden köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

39. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Antalyaspor savunmasının hatasında topu kapan Aleksic, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Aleksic, müsait pozisyondaki Pizzi'ye pasını attı. Portekizli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56'ncı dakikada Başakşehir'in ceza sahası dışı sol çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Berkay'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kurtardı.

59'uncu dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topla buluşan Ravil'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

87'nci dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Kendi yarı sahasından kaptığı topla birlikte kat eden Gökdeniz, rakiplerinden sıyrılarak Başakşehir ceza sahasına girdi ve pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Veysel'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan, kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Güray son anda çizgi üzerinden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara, Ravil Tagir (Dk. 67 Salih Uçan), Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 29 Okaka), Tolga Ciğerci, Serdar Gürler (Dk. 45 Deniz Türüç), Aleksic, Pizzi (Dk. 46 Berkay Özcan), Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Gulbrandsen), Chadli

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı (Dk. 84 Floranus), Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Ndao (Dk. 75 Fredy), Poli, Fernando, Doğukan Sinik (Dk. 69 Ghacha), Wright (Dk. 75 Naldo), Luiz Adriano (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar)

GOL: Dk. 20 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Caiçara, Ömer Ali Şahiner, Okaka, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir)