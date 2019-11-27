Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Öztürk'ün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Antalyaspor Kulübünün de aynı nedenle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.