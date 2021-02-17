İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0077
  • EURO
    8,4601
  • ALTIN
    403.104
  • BIST100
    1548.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor Başkanı Hesapçıoğlu görevi bıraktı
Spor

Antalyaspor Başkanı Hesapçıoğlu görevi bıraktı

Antalyaspor AŞ'de Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından 23 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul öncesi yönetim kurulu başkanlığını devralan Emin Kemal Hesapçıoğlu, görevini bıraktığını açıkladı.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:04
ABONE OL

Hesapçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulundan bugün itibarıyla ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Görev süresi boyunca armanın yer aldığı şanlı bayrağı layıkıyla taşıdığına inandığını aktaran Hesapçıoğlu, şunları kaydetti:

"Kararımın, bizden sonra gelecek olan yönetimin önünü açmak, kendilerine fırsat tanımak için alındığının bilinmesini isterim. Biliyorum ki bizden sonra gelecek olan yönetimimiz bayrağımızı daha yukarıya taşıyacak, hayalini kurduğumuz başarıları elde edecektir. Yönetim kurulu başkanlığını bırakıyor olmama rağmen kulübümüzün her zaman yanında olmayı sürdüreceğim. Görev sürem boyunca aynı yönetim kurulunda yer aldığım yol arkadaşlarıma, birlikte çalıştığımız teknik ekip ile futbolcularımıza, fedakar personelimize ve bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarım."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.