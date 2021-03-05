Antalyaspor Başkanı Mustafa Cengiz: Fenerbahçeli yöneticiler 'hoş geldiniz' bile demedi!

AA 05 Mart 2021 Cuma 20:03 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 20:03

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe maçına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Süper Lig'in 28'inci haftasında tarihi bir karşılaşmayı geride bıraktık. Kulübümüzün 55 yıllık tarihinde 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdığımız, Süper Lig'de 1000'inci kez gol sevinci yaşadığımız, hocamız Ersun Yanal'ın 500'üncü karşılaşmasına tanıklık ettiğimiz bir mücadeleden alnımızın akıyla ayrıldık."

Kulübü en üst seviyede temsil etme hedefiyle çıktıkları yolda, yaklaşık iki aydır Antalya'da değişik kesimlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, barış, uzlaşı, centilmenlik, dostluk, birlik ve beraberlik mesajları verdiklerine işaret etti.

Yılmaz, bu anlayışla çıktıkları yolda, çağrılarını sadece Antalya'da değil, ülke genelinde ve futbol ailesinde de seslendirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Bunun ilk adımı olarak aynı ligde mücadele ettikleri rakiplerinin en önemli günü olan kuruluş yıl dönümlerini kutlamaya başladıklarına değinen Yılmaz, yönetim kurulunun ilk kutlamasının da tarih itibarıyla Beşiktaş Kulübüne denk geldiğini anımsattı.

"HER ALANDA ANTALYASPOR'UMUZUN YÜKSEK MENFAATİNİ KORUMAKTAN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"



Açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir kulüp ayırt etmeden, bizim de bir üyesi olduğumuz futbol ailesinde bulunan, aynı ligde yer aldığımız her kulübümüzün en önemli günü olan kuruluş yıl dönümlerini kutlamaya devam edeceğiz." ifadesine yer veren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Centilmenlik, nezaket ve doğru ikili ilişkinin bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Her ne kadar karar kendilerine ait olsa da; bizim de 2 Temmuz olan en özel günümüzde elbette ki bir tebrik bekleyeceğiz. Taraftarımız bilmeli ki, her alanda Antalyaspor'umuzun yüksek menfaatini korumaktan asla geri adım atmayacak, son nefesimize kadar haklarımızın takipçisi olacağız. Ligde son oynadığımız Fenerbahçe müsabakası sırası ve sonrasında futbolcularımıza edilen ağır küfürlerin karşısında, taraftarımızın stada pankart asma talebinin ev sahibi ekip yönetim kurulu tarafından reddedilmesine, bizlere bir 'hoş geldiniz' bile denmemesine nasıl sesimizi yükselttiysek, bundan sonra da bu tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Bugüne kadar konuklarımıza nasıl en iyi misafirperverliği yaptıysak, karşılığını onlardan beklemek en doğal hakkımızdır. Aksi davranışlara en sert şekilde tepki vermekten tereddüt etmeyeceğiz."

Yılmaz, taraftarlarından Antalyaspor'u yönetenlere güvenmeleri, atacakları adımlarda kendilerine destek olmalarını istedi.

Mustafa Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bilinmelidir ki, gerek resmi internet sitemizde gerekse resmi sosyal medya hesaplarımızda yer alan her açıklamamız ve paylaşımlarımız bizim sorumluluğumuzda olup, eleştirilecek olan kişiler görevli arkadaşlarımız değil, bizzat biziz. Antalyaspor'un değerlerinden taviz vermeden, yaptığımız plan doğrultusunda ilerlememiz konusunda, taraftarımızın fevri eleştirilerden ziyade yanımızda olup fikirleriyle bizlere destek vermesi en büyük arzumuzdur."