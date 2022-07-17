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Spor

Antalyaspor, Bayern Münih'ten transfer ettiği Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Antalyaspor, 2020 yılında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı sağ bek Mert Yılmaz'ı, Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 12:45 - Güncelleme:
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Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mert Yılmaz, Antalyaspor ile 11 Süper Lig maçı ile 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, geçen sezon kiralık gittiği Bursaspor'da ise 23 maçta forma terletip, 1 asist gerçekleştirdi.

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