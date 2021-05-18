18 Mayıs 2021 Salı 20:42 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 21:02

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.45'te başlayan Antalyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Şansalan. Müsabakanın VAR koltuğunda Cüneyt Çakır otururken, AVAR'da ise Alper Ulusoy ve Tarık Ongun bulunuyor.

Takımların kadroları şöyle:

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Drole, Ufuk, Imeri, Mert, Ali Eren

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Josef, Atiba, N'Koudou, Larin

Yedekler: Ersin, Emre, Bilal, Montero, Serdar, Rıdvan, Dorukhan, Mensah, Gökhan

ANTALYASPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 1 (CANLI ANLATIM)

- Ve maça Antalyaspor başladı...

GOL! 3. dakikada N'Koudou Antalyaspor ceza sahasının sağında topla buluştu ve son çizgiden topu ortaya çevirdi. Kaleci Boffin'in çeldiği topu kale sahası içinde Josef de Souza tamamladı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

5. dakikada Podolski'nin Beşiktaş ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Gökdeniz, Beşiktaş ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.