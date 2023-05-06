Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.

OMAR COLLEY VE SALİH UÇAN ALINMADI

Beşiktaş'ta derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan'ın maç öncesi durumu belirsizdi.

Derbide sakat sakat mücadele eden Colley ile Salih Uçan kamp kadrosuna alınmadı. Bunun yanı sıra, N'Koudou, Ghezzal, Dele Alli ve Tayyip Talha da kadroda yer almadı.

MUHTEMEL 11

Antalyaspor: Helton, Cemali, Bünyamin, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan Sinik, Haji Wright, Sam Larsson

Beşiktaş: Mert, Rosier-Welinton-Saiss-Masuaku, Hadziahmetovic-Gedson, Redmond-Maxim-Cenk, Aboubakar

CENK TOSUN KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR

Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.