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Spor

Antalyaspor, Boffin ayrılığını açıkladı

Antalyaspor, 6 sezondur kalesini koruyan 35 yaşındaki file bekçisi Ruud Boffin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA24 Şubat 2023 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Antalyaspor, Boffin ayrılığını açıkladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Ruud Boffin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Ruud Boffin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Boffin'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Belçikalı 35 yaşındaki file bekçisi, 6 sezonda Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde 158 kez kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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