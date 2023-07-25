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Spor

Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yenişemedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

25 Temmuz 2023 Salı 00:08 - Güncelleme:
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yenişemedi
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Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Akdeniz ekibi, yeşil-mavili takımla karşılaştı. Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Kadir Beyaz hakem üçlüsünün yönettiği mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Takımlar, her iki yarı farklı 11'lerle sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da prensip anlaşmasına varılan oyuncular da karşılaşmada forma şansı buldu.

Bu arada Çaykur Rizespor, son hazırlık maçını 28 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynayacak.

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