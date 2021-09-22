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Spor

Antalyaspor çıkışa geçmek istiyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek, yükselişe geçmeyi hedefliyor.

DHA22 Eylül 2021 Çarşamba 14:01 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:01
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanından 1 puanla döndü. Ligde 6 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 5 puanda tamamlayan kırmızı beyazlılar, oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Akdeniz ekibi, ligdeki son 13 maçında Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray, Hatayspor, Rizespor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Beşiktaş'a yenilirken, Karagümrük ile 2, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, tek galibiyetini ise Çaykur Rizespor karşısında aldı.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 7'nci hafta sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Maç, cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, sahasında Malatyaspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor. Fraport TAV Antalyaspor, taraftarı önündeki maçta 3 puan hedefliyor.

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