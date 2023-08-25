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Spor

Antalyaspor, Dario Saric'i 1 yıllığına kiraladı

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile satın alma opsiyonu olmak üzere 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Antalyaspor, Dario Saric'i 1 yıllığına kiraladı
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Bitexen Antalyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile satın alma opsiyonu olmak üzere 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bitexen Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Gülel katıldı.

Bitexen Antalyaspor'un yaz transfer döneminde 9'uncu transferini gerçekleştirdiğini belirten Gülel, "Başkanımız Sabri Gülel ve transfer komitemizin uzun süredir takibinde olan, ısrarla kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. 26 yaşında, İtalya'da sürekli forma şansı bulan bir orta saha oyuncusu ile daha da güçleneceğimize inanıyoruz. İtalya dışında ilk kez forma giyecek olan Saric'e ve camiamıza bu imzanın hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesinde bulundu.

Kendisini 1 yıl kiralık olarak kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Dario Saric ise Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye Süper Ligi'nin çok önemli bir lig olduğunu, Antalyaspor'un da bu ligin önemli bir takımı olduğunu biliyorum. Kariyerimin kırılma noktası olacağına inandığım bu imzayı atmaktan dolayı mutluyum. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

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