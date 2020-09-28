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Spor

Antalyaspor, Denizlispor'u tek golle geçti

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazanırken tek gol tecrübeli isim Veysel Sarı'dan geldi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:02
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Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada kullanılan korner sonrasında stoper oynayan Veysel Sarı'dan geldi.

Süper Lig'de Denizlispor'u konuk ettiği 14 maçın 13'ünde ağları sarsan Antalyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece 1'ini kaybetti.

Bu sonucun ardından 2 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşan Antalyaspor puanını 7 yaparken, sadece 1 beraberliği olan Denizlispor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

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