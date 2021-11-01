Antalyaspor, deplasmanda Fredy ile kazandı

1 Kasım 2021 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 22:12

Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 49. dakikada Fredy attı. Giresunspor'un tek golü ise 90+5. dakikada Fousseni Diabate'den geldi.

Antalyaspor'da Haji Wright, 46. dakikada oyuna girdikten 50 saniye sonra sakatlandı ve yerini Paul Mukairu'ya bıraktı.

Antalyaspor'u konuk ettiği 5 resmi maçta 3. kez kaybeden ve 1977'den beri kazanamayan Giresunspor, 9 puanda kaldı. Antalyaspor ise 3 hafta sonra kazanarak puanını 12'ye yükseltti.

Giresunspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Altay'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Süleymanov'un ara pasında Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Doukara gelişine vurdu. Defanstan dönen topu Diabate'nin tamamlamak istediği şutta top, az farkla auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Giresunsporlu oyuncular kendi yarı sahasından çıkmak isterken Fredy topu kaptı. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği sırada yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Süleymanov, Diabate'nin pasında ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı şutunda topu Boffen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

34. dakikada Ghacha'nın ara pasında ceza sahasında Doğukan Sinik meşin yuvarlak ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...