Antalyaspor deplasmandaki ilk puanını Kasımpaşa'dan aldı

Dış saha karşılaşmalarında ligin 2. haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a 4-2, 4. haftada 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Akdeniz ekibi, 6. haftada dün Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak, deplasmanda puan kazanamama durumuna son verdi.

Bu sezon ilk kez deplasman maçından bir puanla dönen kırmızı-beyazlılar, 6 hafta sonunda 8 puana ulaştı.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Evindeki müsabakalarda ise daha iyi sonuç elde eden Antalyaspor, 2024-25 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı.



Kırmızı-beyazlılar, 3. haftada 25 Ağustos'ta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ligin 5. haftasında 16 Eylül'de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini yine evinde kazanan Akdeniz ekibi, 7. haftada 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmayla sahasındaki yenilmezliği sürdürmek istiyor.