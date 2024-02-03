Antalyaspor deplasmanında gözler Tadic ve Dzeko'da

Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki en çok ses getiren transferleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmuştu. İki futbolcu da yeni kariyerlerine çok iyi başladı, Fenerbahçe'nin muhteşem sezonunda sergiledikleri performansla büyük pay sahibi oldu.

Edin Dzeko, ligde kaydettiği 16 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Dusan Tadic ise verdiği 7 gol pasıyla asist krallığında iddialı konumda. Ancak iki futbolcu da son dönemde suskunluğa büründü.

HAT-TRİCK YAPTI, DURDU



Edin Dzeko, ligde son gol sevincini hattrick yaptığı Konyaspor karşısında yaşadı. Boşnak yıldız, Gaziantepspor, Samsunspor, Başakşehir ve son olarak Ankaragücü maçlarını boş geçti. Dzeko, bu karşılaşmalarda önemli fırsatları harcadı. Tadic ise son 8 lig maçında sadece Samsunspor karşısında asist yaparak skor katkısı verebildi. Sırp oyuncunun şanssızlığı, yaptığı servislerin arkadaşları tarafından gole çevrilememesi oldu.

KARTAL'IN GÜVENİ TAM



Her iki oyuncu da şampiyonluk yarışında kritik dönemece girilen bu dönemde yeniden formlarını artırmaya kararlı. Dzeko ve Tadic, skor katkısındaki suskunluklarını Antalyaspor maçıyla birlikte sonlandırmak istiyor. İsmail Kartal ise her şeye rağmen iki öğrencisine de sonuna kadar güveniyor.