Sarı Kanarya, 2 Ekim'de Fransız Nice'yi ağırlayacak.

Fred, D.Zagreb'in ardından bu maçta da yedekti.

Julian, bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci oldu (9).

Fenerbahçe, taraftarının da coşkusuyla birlikte karşılaşmaya baskılı başladı. Sarı-Lacivertliler; Archie Brown'un ortalarıyla, Talisca'nın şutlarıyla ve Kerem'in savunma arkasına koşularıyla gol aradı. İlk yarıda çektiği 10 şutta 6 isabet bulan Kanarya, bitiricilikte eksik kaldı. Antalyaspor da geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı, devrede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da konuk ekibin kalesini ablukaya alan Kanarya'nın şutlarında, Antalya kalecisi Julian devleşti. Fenerbahçe, 65. dakikada Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. 1-0'dan sonra hem maçın temposu hem de Antalyaspor düştü. 87. dakikada oyuna giren Polonyalı Sebastian Szymanski, uzatmalarda durumu 2-0'a getirdi. Ligde son iki maçı beraberlikle biten Kanarya, 3 puana ulaştı.