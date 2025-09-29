İSTANBUL 18°C / 13°C
  Antalyaspor engelini 2 golle aştı! Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin
Spor

Antalyaspor engelini 2 golle aştı! Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Ligde oynadığı son iki maçı beraberlikle bitiren sarı lacivertli ekip 3 puan hasretine son verdi. İşte detaylar...

29 Eylül 2025 Pazartesi 09:04
Antalyaspor engelini 2 golle aştı! Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin
Sarı Kanarya, 2 Ekim'de Fransız Nice'yi ağırlayacak.

Fred, D.Zagreb'in ardından bu maçta da yedekti.

Julian, bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci oldu (9).

Fenerbahçe, taraftarının da coşkusuyla birlikte karşılaşmaya baskılı başladı. Sarı-Lacivertliler; Archie Brown'un ortalarıyla, Talisca'nın şutlarıyla ve Kerem'in savunma arkasına koşularıyla gol aradı. İlk yarıda çektiği 10 şutta 6 isabet bulan Kanarya, bitiricilikte eksik kaldı. Antalyaspor da geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı, devrede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da konuk ekibin kalesini ablukaya alan Kanarya'nın şutlarında, Antalya kalecisi Julian devleşti. Fenerbahçe, 65. dakikada Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. 1-0'dan sonra hem maçın temposu hem de Antalyaspor düştü. 87. dakikada oyuna giren Polonyalı Sebastian Szymanski, uzatmalarda durumu 2-0'a getirdi. Ligde son iki maçı beraberlikle biten Kanarya, 3 puana ulaştı.

