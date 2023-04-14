Antalyaspor evinde 3 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Geriden gelen Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ersun Yanal yönetimindeki Alanyaspor'un golünü 21. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor'un golleri 27. dakikada Doğukan Sinik, 39. dakikada Alassane Ndao ve 85. daklkada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Konuk ekip Alanyaspor'da 82. dakikada Umut Güneş direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve Galatasaray maçında forma giyme şansını kaybetti.

Ligde iki maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 32'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kazanan Alanyaspor da 32 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de hafta içi Anjtalyaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Wright'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.

21. dakikada konuk ekip öne geçti. Cavaleiro'nun pasında topla buluşan Ahmed Hassan, ceza sahasına girip kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skorda eşitliği sağladı. Larsson'un sağ kanattan ceza alanı sol çaprazında topla buluşturduğu Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak, Pereira'ya çarpıp kaleci Runarsson'un solundan filelere gitti: 1-1.

39. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ndao'nun ceza sahası dışından düzgün şutunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Emrecan Uzunhan'ın kafa vuruşunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.

64. dakikada Emrecan Uzunhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Larsson'un kafa vuruşunda, kaleci Runarsson golü önledi.

85. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Wright'ın sağ çaprazdan pasında sol çaprazda topla buluşan Bertuğ Yıldırım, kaleci Runarsson'un sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Wright'ın ceza sahasından şutunda top direkten döndü.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Leite, Güray Vural (Dk. 90 Cemali Sertel), Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fernando, Ufuk Akyol (Dk. 90 Erdal Rakip), Doğukan Sinik (Dk. 67 Ghacha), Larsson, Ndao (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Wright

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Pereira (Dk. 77 Zinedine Ferhat), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Doumbia (Dk. 75 Lusamba), Fatih Aksoy (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan (Dk. 90 Erencan Yardımcı)

GOLLER: Dk. 21 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 39 Ndao, Dk. 85 Bertuğ Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Doğukan Sinik, Dk. 23 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Cavaleiro, Dk. 73 Doumbia (Corendon Alanyaspor)