Antalyaspor evinde kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen attı.

ASİST KALECİDEN GELDİ

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Antalyaspor, ilginç bir gole imza attı.

Mücadelenin 45+1. dakikasında Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu uzun gönderdi.

Kayserispor savunması bu topu kaleci Onurcan'a bıraktı. Araya giren Van de Streek, kafayla topu ağlara gönderdi.

Streek'in golüyle kaleci Kenan Piric asist yapmış oldu.

ANTALYA'DA SAKATLIK!

Antalyaspor'da sakatlık yaşayan Erdoğan Yeşilyurt, karşılaşmanın 82. dakikasında sedyeyle oyundan çıktı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte son haftalardaki yükselişine devam etti. Akdeniz ekibi, son 6 maçta 4 galibiyetini elde etti ve bu süreçte 13 puan topladı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 21 puana yükseldi. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.