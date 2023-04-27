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Spor

Antalyaspor, Fatih Karagümrük mesaisini sürdürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Antalyaspor, Fatih Karagümrük mesaisini sürdürüyor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Akdeniz ekibi bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek 33 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.

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