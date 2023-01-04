Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. 90+8. dakikada Antalyaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü tartışmalara neden oldu.

Peki karar doğru mu? İşte hakem yorumcularının pozisyonla ilgili açıklamaları:

DENİZ ÇOBAN: "KESİNLİKLE OFSAYT"

"Hakem ofsaytı tespit ediyor. Golden sonra bayrağı çekiyor. İlk pozisyona kaldırıyor. Bayrak geç kalktığı için ortalık karışıyor. Kesinlikle ofsayt olarak değerlendirilmesi gereken pozisyon."

Antalyaspor'dan açıklama: Karanlığımsı gece...

LALE ORTA: "İPTAL KARARI YANLIŞ"

"Rakibe müdahale kriterleri bence yok. Temas var ama yakında top yok. VAR'ın edebileceğini düşünüyorum. İptal kararı yanlış. Benzer pozisyonlarda VAR müdahale etti, hatırlıyorum."

BÜLENT YILDIRIM: "BENCE İPTAL DOĞRU"

"Maçın yardımcısı ve orta hakem ofsayt dediyse, VAR'ın karışma ihtimali yok. Bence iptal doğru."

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ERMAN TOROĞLU: "ANTALYASPOR'UN BİR PUANI YENGEN OLDU"

"Abi aramayın bir şey, kendinizi zorlamayın. Engelleme, kıl döndü filan yok. Fernando, şahane bir gol atıyor. Antalyaspor'un bir puanı yengen oldu."

AHMET ÇAKAR: "ANTALYA KATLEDİLDİ"

"Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor. Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı. Nasıl ofsayt... MHK defolun gidin. Türkiye'de ciddi bir kaos yaratıp bir şeyler deniyorsunuz. Ofsayt diye golü iptal ettiniz. Nasıl ofsayt. Şimdi, TFF VAR kayıtlarını yine açıklayacak. Bakalım konuşmalarda "ofsaytımsı" şeyler var mı?"

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FIRAT AYDINUS: "BEN BU YORUMDA OFSAYTA YAKINIM"

"Yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırırken fiziksel teması gösteriyor. Ofsayttaki Haji Wright, Osayi'ye bilerek temasta bulunuyor. O topa yetişir mi, yetişemez mi; orta yapılmasını engeller mi, engellemez mi durumuna bakmadan bir temas var mı, var. Bu bir yorum. Ben bu yorumda ofsayta yakınım."

BÜNYAMİN GEZER: "NET, BARİZ, AÇIK BİR ŞEKİLDE OFSAYT"

"Yardımcı hakeme helal olsun. Ofsayttaki Haji Wright omuz hareketiyle Osayi Samuel'i engelliyor. Bu pozisyon net, bariz, açık bir şekilde ofsayttır. Gol iptali %100 doğru."