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Spor

Antalyaspor, Fenerbahçe mesaisinde

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Antalyaspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Antalyaspor, Fenerbahçe mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Bu arada, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de antrenmanı izledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara başarı dileyen Tütüncü ve Çetin'e, kulüp başkanı Sinan Boztepe forma hediye etti.

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