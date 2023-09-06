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Spor

Antalyaspor, Fenerbahçe mesaisini sürdürüyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
Antalyaspor, Fenerbahçe mesaisini sürdürüyor
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Kırmızı-beyazlılar, geçen haftaki Mondihome Kayserispor mücadelesinin ardından milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 3 gün izin kullandı.

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıkları için akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Bitexen Antalyasporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmana, sakatlıkları süren oyuncular Gerrit Holtmann ile Jakub Kaluzinski katılmadı.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.

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