Antalyaspor, Galatasaray ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Galatasaray karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisi, kampa girdi.
Kırmızı-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Boffin, Ferhat Kaplan, Ozan Özenç, Diego, Danilo, Celustka, Maicon, Yekta Kurtuluş, Osman Çelik, Chico, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Doukara, Cissokho, Hakan Özmert, Salih Dursun, Harun Alpsoy, Birkan Öksüz, Nazım Sangare, Musa Nizam, Bahadır Öztürk, Mustafa İnan.
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