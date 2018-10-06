Antalyaspor Galatasaray maçı bugün şifresiz canlı nasıl izlenecek Galatasaray (GS) Antalya maçı saat kaçta hangi kanalda izlenecek

Galatasaray (GS) Antalya maçı için heyecan dorukta! Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz canlı nasıl izlenecek? Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? Antalyaspor Galatasaray maçı bugün şifresiz mi izlenecek? Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz veren kanal listesi açıklandı mı? Antalyaspor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? Kadroda kimler var? soruların yanıtları maçı bekleyen taraftarlar tarafından merak ediliyor. Büyük heyecanla beklenen Antalyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirmek istiyor. SArı-Kırmızılı takımda Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında iyi futbola rağmen Porto'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Antalyaspor Galatasaray maçı ile ilgili detaylar star.com.tr adresimizde.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

6 Ekim Cumartesi günü Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi star.com.tr'de...

ANTALYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?



Antalyaspor: Boffin, Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Sinan





Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.



Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.



Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.



- Galatasaray’da 3 eksik



Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.





Galatasaray’da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.



- Son 3 deplasman maçında yenildi



Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ve Akhisarspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.



Galatasaray, Antalyaspor’a karşı zorlanıyor



Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray’ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13’ünde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti. Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:



Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:





- Ligde 45. randevu



Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26’sını Galatasaray, 7’sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.



- Antalya’daki maçlar



Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya’da 22 maç yaptı. Antalya’daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor’a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.