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Spor

Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi Suat Arslanboğa

Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılacak Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

IHA21 Temmuz 2020 Salı 13:41 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 13:41
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Süper Lig’in son haftasında 24 Temmuz Cuma günü oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Suat Arslanboğa oldu.

Süper Lig’in 34. ve son haftasında 24 Temmuz Cuma günü oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, müsabakayı Suat Arslanboğa’nın yöneteceği belirtildi. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Özgür ertem yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

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