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Spor

Antalyaspor galibiyetle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor evinde Samsunspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak bu sezon ilk galibiyetini aldı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Antalyaspor galibiyetle tanıştı
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 18. dakikalarda Sagiv Jehezkel kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Samsunspor ise 1 puanla ligin son sırasına demir attı.

Antalyaspor önümüzdeki İstanbulspor deplasmanına gidecek. Yılport Samsunspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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