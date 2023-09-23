Antalyaspor galibiyetle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 18. dakikalarda Sagiv Jehezkel kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Samsunspor ise 1 puanla ligin son sırasına demir attı.

Antalyaspor önümüzdeki İstanbulspor deplasmanına gidecek. Yılport Samsunspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.