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Spor

Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Alex de Souza yönetimindeki sarı kırmızılılar, 21 puanla 8. basamakta bulunuyor.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanında
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Emre Uzun maçta forma giyemeyecek.

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