  Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA17 Ekim 2025 Cuma 18:24
Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Antalyaspor'un 07 Gençlik Taraftar Grubu'nun, yeni teknik direktörleri Bulut'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu ve Gaziantep FK müsabakası için başarı dilediği aktarıldı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

