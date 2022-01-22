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Spor

Antalyaspor Gaziantep FK maçına 5 eksikle çıkacak

FT Antalyaspor, yarın oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:47
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Spor Toto Süper Lig'de art arda aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen FT Antalyaspor, yarın ağırlayacağı Gaziantep FK'yı yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor maçının ardından hemen kente dönen kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başlamıştı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy, Doğukan Nelik, Ufuk Akyol, Floranus katılmadı. Bu 4 futbolcu ile Rizespor karşısında kırmızı kart gören Fredy ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk takımdaki yerini alamayacak.

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