  Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

9 Ekim 2025 Perşembe 01:33
Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 4 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Hesap.com Antalyaspor'un, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından bugünkü idman, Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 pas çalışmasıyla süren antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler takip etti.

