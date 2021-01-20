Antalyaspor genç oyuncularıyla istikrar peşinde

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:27

Lukas Podolski, Nuri Şahin gibi tecrübeli isimlere de kadrosunda yer veren Akdeniz ekibinde, 20 ve 20 yaş altı 7 futbolcu bulunuyor.

Antalyaspor, genç oyuncularının katkısıyla son haftalarda Süper Lig'de puanlar alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor.

Oynadığı 19 lig maç sonunda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 25 puana ulaşan, kupada da çeyrek finale yükselen Antalyaspor, genç oyuncularıyla başarı grafiğini daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

- Süğlün: "En önemli hedef genç oyuncuları kazanmak"

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, genç oyunculara yatırım yaptıklarını söyledi.

Antalyaspor'un genç oyuncuları kulübe kazandırmayı en önemli hedef olarak gördüğünü vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Ersun hocamızla bu yola başlamamızın nedenlerinden biri de kendisi yıllarca Türk futboluna inanılmaz oyuncular kazandırmış bir teknik direktör. Hedeflerimizin uyuşması bizi bir araya getirdi. Antalyaspor, uzun yıllar genç oyunculara, altyapıya en çok önem veren kulüplerden biri olacağını bütün Türkiye'ye gösterecektir. Antalyaspor'un kadrosu kaliteli. Genç oyuncuların katkısıyla bundan sonraki maçlarda da Antalyaspor'a yakışan kaliteli futbolla iyi neticelere ulaşılacaktır."

- Gökdeniz Bayrakdar golleriyle öne çıkıyor

Antalyaspor'da performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon 18 lig maçının yanı sıra 3 kupa mücadelesinde forma giydi, toplam 5 gole imza attı.

Ligin 2. haftasında deplasmanda 19 Eylül 2020'de Beşiktaş ile 1-1 biten maçta, takımına bir puanı getiren golü kaydeden Gökdeniz, 10. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 29 Kasım 2020'de dış sahada 2-2 sona eren karşılaşmada ve 17. haftada Fatih Karagümrük'ü 6 Ocak'ta iç sahada 3-1 yendikleri mücadelede birer gol attı.

Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Beypiliç Bolusupor'u 17 Aralık 2020'de 1-0 mağlup ettikleri maçta ise takımının tek golünü kaydederek, Antalyaspor'un son 16 turuna kalmasına önemli katkı sundu.

Gökdeniz, son 16 turunda 12 Ocak'ta Bursaspor'u 3-0 yendikleri mücadelede bir gole imza attı.

- İlk deplasman galibiyeti Doğukan'ın golüyle

Orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Doğukan Sinik de teknik direktör Ersun Yanal'ın şans verdiği genç oyunculardan. Bu sezon sakatlık süreci de yaşayan Doğukan, 8'si lig, 2'si kupa olmak üzere 10 mücadelede görev aldı.

Doğukan Sinik, takımının ilk deplasman galibiyetini elde ettiği 18 hafta mücadelesinde Göztepe'yi 9 Ocak'ta 1-0 yendikleri maçta kırmızı-beyazlılara üç puanı getiren golü atan isim oldu.

- En genci Mevlüthan

Akdeniz ekibinin en genç oyuncusu olan 16 Aralık 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Mevlüthan Ekelik, 2'si lig 2'si kupa 4 karşılaşmada 60 dakikalık performans sergiledi.

Takımın 16 yaşındaki Mevlüthan'dan sonra en genç oyuncusu aynı yaştaki, 17 Haziran 2004 doğumlu Serdar Poyraz. Sol kanat oyuncusu Serdar, bu sezon bir kupa maçında 4 dakika sahada kaldı.

Antalyaspor'un en gençlerinden Suriye asıllı 15 Ocak 2004 doğumlu 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Metin Türk de bir kupa karşılaşmasında 4 dakika süre aldı.

Defans oyuncusu 20 yaşındaki Bünyamin Balcı ise bu sezon 16'sı lig, 2'si kupa 18 maçta forma giydi ve bir gol attı.

Antalyaspor'un en genç kalecileri 20 yaşındaki Doğukan Özkan ile Enes Sancar Şahin de çalışmalarını sürdürüyor.