Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Başkent'te karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

17 Ağustos 2025 Pazar 21:16
Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Başkent'te karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.

9 SENE SONRA BİR İLK

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte tam 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu.

Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise 0 puanda kaldı.

Popüler Haberler
